«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на игру чемпионата России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Сочи».



Ставка: ТМ 2 за 2.19.



«Интригующий матч. Вроде бы, кажется, что сочинцы имеют статус фаворита, потому что высоко располагаются в турнирной таблице, но мне кажется, что в таких матчах, как с «Тамбовом», «Сочи» будет тяжело добиться победы. Может быть и не получится забить большого количества голов.



У «Тамбова» в прошлом туре матч получился неказистым, проиграл 1:4, но уступил «Зениту». Забил Панченко, и это очень хорошо. Крупное поражение от «Зенита» — это не страшно, потому что питерцам проигрывают все.



Это будет домашний матч для «Тамбова», поэтому будет серьёзный акцент на оборону. Думаю, что «Тамбов» будет играть очень осторожно, прекрасно понимая, что «Сочи» в атаке очень опасен, особенно сочинские стандарты. Мне кажется, что большого количества голов в этом матче не будет. Поставлю на тотал матча меньше 2», — сказал Аксенов.



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«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.