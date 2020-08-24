«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ

25 августа «Тамбов» примет «Сочи» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Сочи»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи» (25.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

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Программа откроется во вторник двумя матчами. В наиболее раннем из них сойдутся «Тамбов» и «Сочи». Их встреча стартует в 18:30 мск в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», где в текущем сезоне тамбовчане будут проводить свои домашние игры.



«Волки» сумели-таки остаться в высшем российском дивизионе ещё на один год, но старт нового сезона пока не задался. За четыре тура получилось набрать лишь три пункта. Единственная победа пришлась на позапрошлую игру с подмосковными «Химками», вернувшимися из ФНЛ.



Тогда «Тамбову» повезло. Он остался в меньшинстве в первом тайме, но сумел выстоять и выиграл с минимальным счётом. Впрочем, новичок РПЛ в атаке действовал вяло и прямолинейно. Зато в прошлой игре с «Зенитом» на его поле фортуна отвернулась от клуба из Тамбова.

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Действующий чемпион страны разобрал по частям гостивших у него тамбовчан, победив со счётом 4:1. С самых первых минут петербуржцы обозначили свое преимущество и не сбавляли темп, пока не забили четвёртый мяч. Гол престижа сумел оформить Кирилл Панченко. Да и то лишь на 85-й минуте, когда хозяева совсем расслабились.



«Сочи», напротив, стартовал ярко. За четыре сыгранных матча команда с юга России умудрилась положить себе в копилку восемь баллов, что позволяет ей входить в тройку лидеров РПЛ. Причём надо сказать, что футбол «южане» демонстрируют местами очень интересный.



В третьем туре получилось грамотно воспользоваться стандартными положениями и одержать волевую победу над «Рубином» (3:2). Тогда, к слову, сочинцы забили в концовке два мяча за шесть минут. То есть физическая подготовка и характер определённо на месте.

А в прошлом туре «барсы» увезли три очка из Волгограда. Местный «Ротор» пытался оказать сопротивление, однако гости из Сочи смотрелись предпочтительнее и победили со счётом 2:1 абсолютно по делу.



Любопытно, что у «Сочи» нет никаких проблем с результативностью в последнее время. За четыре прошлых матча команда наколотила восемь мячей. У тамбовчан пока игра не клеится, а потому можно даже подумать над П2 за уверенный коэффициент 2.55.



Интересным вариантом для ставки также выглядит Х2 + обе забьют за 2.59. Сочинцы, конечно, неплохо реализуют свои моменты, но к обороне вопросы всё же имеются: пока что они пропускают в каждом матче. А «Тамбов» забивает уже три игры подряд. Так что ждём от команд голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Сочи» 25 августа

«Сочи» на старте сезона выглядит ярко, в прошлом матче команда набрала очередные очки и оказалась в топ-3 РПЛ. Чего не скажешь про «Тамбов». Сочинцы смотрятся предпочтительнее, хотя проблемы с обороной тоже имеют. На наш взгляд, они сумеют добыть очки в предстоящем поединке, но попотеть придётся.

Ставка: «Сочи» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.59.

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