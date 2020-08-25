Ставка на голы в финале Лиги Европы «Севилья» — «Интер» принесла клиенту БК 3 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 900 тыс. рублей на финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Он рискнул этой суммой, предположив, что встреча будет результативной — ТБ 3.5 гола в матче. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 3.25.



Финальный поединок сложился идеально для игрока. Уже на 5-й минуте Ромело Лукаку реализовал пенальти. Затем два гола, на 12-й и 33-й минутах, забил форвард испанского клуба Люк де Йонг. А спустя еще две минуты защитник миланцев Диего Годин замкнул подачу со штрафного. Таким образом, ставка клиента БК сыграла уже к 35-й минуте матча. На выплату он получил 2 925 000 рублей.



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