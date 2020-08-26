«Ростов» — «Урал»: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ 26 августа

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал».



Ставка: победа «Ростова» за 1.83.



«Ростовчане, которые показывают более менее неплохую игру и хорошее сочетание разных комбинаций, почему-то не могут забивать.



Игроки «Урала» в такой же ситуации — буксуют. Они теряют очки в, казалось бы, уже выигранной игре с «Локомотивом», пропуская на последних минутах. Очень неплохо смотрелись с «Рубином» и обыграли «Краснодар»



Команды показывают неплохие матчи, но результаты оставляют желать лучшего. Особенно это касается «Ростова». Эта команда ставит большие цели перед собой, что заявляет руководство клуба.



Пора бы ростовчанам показать болельщикам своей команды, которые неистово ее любят, результат. Ставлю на победу «Ростова», — сказал Гамула.

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