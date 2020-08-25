«Ростов» — «Урал». Прогноз: Илья Помазун не заметит стараний Мамаева, Ионова и Ерёменко

26 августа «Ростов» примет «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ростов» — «Урал»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (26.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

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Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги упакована в два дня: она открылась во вторник двумя матчами, а завершится в среду сразу шестью. «Ростов» и «Урал» встретятся 26 августа в 20:30 мск на стадионе «Ростов Арена».



Ростовчане в новом сезоне пока не впечатляют. Да, в прошлом туре они добыли победу в гостях у «Уфы» (1:0). Но тут надо бы сказать, что эти три очка дались им с большим трудом, да и в целом соперник на старте сезона выглядит хуже себя образца минувшего первенства.



Уфимцы остались в меньшинстве на 39-й минуте, но даже так гостям потребовалось много времени, чтобы забить гол. На один из многочисленных забросов в штрафную соперника на 79-й минуте откликнулся новичок команды Кэнто Хасимото. То есть выиграть получилось совсем на тоненького.

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Эта победа стала для подопечных Валерия Карпина второй за четыре тура. Сейчас команда зависла в середине турнирной таблицы вместе с «Краснодаром» и ЦСКА. Шесть очков в четырёх поединках — для претендента на еврокубки результат ниже среднего.



«Урал» же в последних домашних турах приятно удивил. Екатеринбургский клуб смог отобрать очки у двух мощных соперников подряд. Сперва был ограблен московский «Локомотив» (1:1), а затем оставлен ни с чем «Краснодар» (1:0). А ведь эти клубы по итогам минувшего первенства финишировали в топ-3.



Причем в поединке с «железнодорожниками» екатеринбуржцы могли даже победить, но Фёдор Смолов сравнял счёт уже на 87-й минуте. А во встрече с краснодарцами они забили быстрый гол и сумели удержать победный счёт до конца. Хотя «быки» имели массу возможностей забить и потом жаловались на судейство.

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Отдельно стоит выделить уверенную игру Ильи Помазуна. Арендованный у ЦСКА молодой голкипер не раз спасал свою новую команду от верного гола и в той, и в другой встрече. Любопытно также и то, что футболист в обоих случаях стал лучшим игроком матча. Никаких вопросов в справедливости этих решений не возникало и близко.

Вообще, оборона «шмелей» сейчас выглядит весьма крепко. По крайней мере по сравнению с тем, что творилось при Дмитрии Парфенове. Два гола (один из которых пропущен с пенальти) за три последних игры — результат очень неплохой. Во многом, кстати, это заслуга Помазуна.



У «Ростова» же сейчас с реализацией моментов туго. За четыре тура он сумел забить только два гола, что на контрасте с первой частью предыдущего сезона выглядит особенно грустно. Стоит отметить также и кадровые потери в линии атаки ростовчан.

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Стан клуба покинули нападающий Бьорн Сигурдарсон и атакующий полузащитник Ивелин Попов. Буквально на днях перебрался в ЦСКА и Бактийор Зайнутдинов, которых выходил в старте ещё против «Уфы». При этом Роман Ерёменко пока никак не может набрать форму после коронавирусной инфекции, что сказывается на уровне креативности.



При таких раскладах, на наш взгляд, ждать много голов от жёлто-синих едва ли стоит. Так что вполне можно подумать над ИТМ1 1.5 мяча за коэффициент 1.85. Тем более что в семи последних домашних матчах против «Урала» ростовчане забивали больше одного мяча лишь однажды.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Урал» 26 августа

Атака «Ростова» сейчас переживает не самые лучшие времена: одни лидеры покинули клуб, а другие пока что восстанавливаются или набирают форму. Оборона «Урала» с Ильёй Помазуном во главе показала себя с крайне привлекательной стороны. На наш взгляд, подопечным Валерия Карпина не стоит рассчитывать на многое.



Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» меньше 1.5 мяча за коэффициент 1.85.



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