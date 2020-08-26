«Динамо-Брест» — «Сараево»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч отбора Лиги чемпионов

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо-Брест» — «Сараево».



Ставка: победа «Динамо-Брест» за 1.98.



«Матч брестского “Динамо” и боснийского чемпиона “Сараево”, кажется, может завершиться с любым исходом. Встречаются действующие чемпионы своих стран, которые при этом находятся в довольно непонятном состоянии.



Брестское “Динамо” в чемпионате переживает серьёзный кризис — только 10-е место в таблице, отставание от лидеров уже 14 очков (правда, у команд разное количество игр), невнятные игры: помимо минимальной победы над “Витебском” поражения от “Ислочи”, “Шахтёра” и “Белшины”. Кроме того, понятно, что в сложившейся ситуации в Беларуси игрокам очень непросто концентрироваться на футболе. С другой стороны, в предыдущем раунде квалификации “Динамо” выдало настоящий концерт, разгромив “Астану” со счётом 6-3.



Но у “Сараево” в чемпионате тоже проблемы: после 5 туров команда уже отстаёт от лидирующих позиций, дважды потеряв очки — сыграв вничью с не самыми сильными соперниками. В квалификации ЛЧ “Сараево” всего со счётом 2:0 переиграло валлийский клуб с труднопроизносимым названием “Коннас-Ки Номадс”. В прошлом сезоне, кстати, “Сараево” вылетело из еврокубков, проиграв как раз белорусскому клубу — БАТЭ.



Мне кажется, будь у “Динамо” соперник посложнее или если бы “Сараево” находилось в более боевом состоянии, у брестской команды возникли бы серьёзные проблемы. Но учитывая то, что это Лига чемпионов, динамовцы могут собраться на этот отдельно взятый матч, и поэтому они в этой паре кажутся фаворитами. Я бы поставил на победу “Динамо” с хорошим коэффициентом», — сказал Кривохарченко.



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