Куда уйдёт Месси? Академия «Чемпионата» научит ставить на трансферы
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Накануне Лионель Месси решил покинуть «Барселону». Аргентинец хочет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Каталонский клуб готов расстаться со своим лидером только за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол и изучишь пари на трансферы игроков. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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