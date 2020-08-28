«Лион» — «Дижон»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Дижон».



Ставка: «Лион» забьет в обоих таймах за 2.04.



«Дижон» в пятый раз стартовал в лиге 1 с поражения. В стартовом туре команда Стефана Жобара проиграла дома «Анже». Кстати, до этого ровно год «Дижон» на своем поле никому не проигрывал. Во встрече с «Анже» у хозяев были шансы на успех, и они даже дважды забили, но арбитр справедливо фиксировал офсайд после ударов Шидлера.



«Лион» первый тур по понятным причинам пропускал — команда должна была восстановиться после еврокубков. А уже в эту пятницу команда Руди Гарсии откроет тур №2. В ЛЧ, как и в финале Кубка лиги, лионцы выглядели очень солидно. Да, с «Дижоном» не нужно будет всей командой сидеть в защите. Это будет другая игра, не про терпение и не про контратаки. Тут нужно будет атаковать позиционно, давить на соперника, высоко прессинговать. И я думаю, что с этой задачей хозяева справятся. Очень уж хороши они были в матчах с топ-клубами. Я поставлю на результативную игру фаворита. Мой прогноз — «Лион» забьёт в обоих таймах за 2.04», — сказал Керимов.



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