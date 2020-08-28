«Спартак» — «Витязь»: прогноз Никиты Щитова на игру Кубка мэра Москвы

Экс-защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», «Спартака», ХК «Сочи» и «Автомобилиста» Никита Щитов дал прогноз на матч Кубка Мэра Москвы «Спартак» — «Витязь».
Ставка: ничья в основное время за 4.40.
«Обе команды начали Кубок мэра Москвы с побед. «Витязь» одолел действующего обладателя Кубка Гагарина – ЦСКА (3:2), а «Спартак» неожиданно для многих выиграл у «Динамо» (4:1). С другой стороны, лично меня победа красно-белых ничуть не удивила. Команда опытная с сильным наставником.
«Витязь» прибавляет от игры к игре. Я очень хорошо знаю нынешнего главного тренера подмосковной команды, работал под его руководством. У команды неуступчивый характер, она будет «кусаться», и для неё нет авторитетов – вчерашний матч с ЦСКА это полностью продемонстрировал.
И «Спартак», и «Витязь» очень хорошо подготовлены физически и к старту чемпионата они подходят в хорошей форме. Победа для обеих команд очень важна, а выиграть этот престижный турнир – было бы хорошим завершением предсезонной подготовки.
Победителя предстоящего матча назвать сложно, поэтому рискну поставить на ничью по итогам основного времени», — сказал Щитов.
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