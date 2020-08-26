ЦСКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин выдержат напор Голдобина, Окулова и Робинсона

«Витязь» оставил приятное впечатление в контрольных матчах, много он не пропустит.

27 августа в матче Кубка мэра Москвы ЦСКА сыграет с «Витязем», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение красно-синим: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.44, успех «Витязя» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь» 27 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь» 27 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.15.

Анализ предсезонного матча КХЛ ЦСКА — «Витязь» (27.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. Осталось меньше недели, клубы проводят заключительные предсезонные турниры. Один из них начнётся 27 августа — речь о традиционном Кубке мэра Москвы.

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Формат остался прежним: четыре участника играют между собой по круговой системе, по итогам трёх матчей определяется победитель. Никакого финала не предусмотрено. Единственное изменение — на этот раз программу турнира упаковали в три дня, чтобы избежать проведения мероприятий в выходные в связи с коронавирусом.

Борьбу за Кубок мэра Москвы поведут четыре команды — ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Витязь». Программа турнира откроется матчем красно-синих с командой из московской области. Разумеется, действующий обладатель Кубка Гагарина идёт у букмекеров явным фаворитом, что абсолютно логично.

«Витязь» вообще уступает по общему уровню остальным командам, а потому рассматривается как явный аутсайдер. Справедливости ради, состояние ЦСКА сейчас довольно трудно оценить. Команда очень долго сидела на сборах. Даже отказалась от участия в Кубке чемпионов КХЛ в Казани.

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Также обошлось без большого количества предсезонных матчей. А вот «Витязь», напротив, играл много и со вкусом. Первый матч провели ещё в июле, со счётом 0:1 уступив «Соколу». На август пришлись ещё пять поединков. Результаты рабочие — ни в одном из случаев подопечные Михаила Кравеца не выглядели пассажирами.

1:2 и 2:3 Б с «Амуром», 4:3 Б с «Куньлунем», 1:3 с «Динамо» и 5:3 со «Спартаком». Результаты более чем рабочие, функциональная подготовка должна быть на уровне. Понятно, что состав у «армейцев» на две головы выше, но они вряд ли станут гнаться за крупным счётом. Экспериментальный состав, проверка сочетаний, шансы для молодёжи — для этого сейчас идеальное время.

На наш взгляд, за счёт разницы в тонусе аутсайдер вполне способен навязать фавориту борьбу. Потому играть предпочтём против линии. Проверять Х2 за 2.71 не рискнём: ЦСКА будет играть на родной арене, да и определённое количество зрителей на трибуны пустят. То есть совсем уж откладывать результат в сторону подопечные Игоря Никитина не станут.

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А вот П2 с форой (+2) за 1.71 смотрится надёжно, предпосылок для разгрома немного. Ставка посмелее — тотал меньше 5.5 шайбы за 1.84. У «Витязя» довольно крепкая оборона и неплохие вратари, а процент брака у фаворита в августе должен быть выше привычных значений.

Ставки на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь» 27 августа

ЦСКА провёл межсезонье довольно тихо, обойдясь без большого количества контрольных матчей. «Витязь», напротив, успел сыграть целых шесть встреч и оставил приятное впечатление. Команда хорошо готова и по-прежнему обладает неплохой обороной. Шансы красно-синих, естественно, выше, но много аутсайдер вряд ли пропустит.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.84.