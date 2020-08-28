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Эксперты назвали фаворита нового сезона АПЛ

Эксперты назвали фаворита нового сезона АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

12 сентября должен стартовать новый сезон АПЛ. Должен — потому что у коронавируса на это могут быть свои планы. Тем не менее, клубы готовятся, а букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке экспертов, больше всего шансов у «Манчестер Сити». Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.78. Чуть ниже вероятность того, что свой триумф повторит «Ливерпуль». На команду Юргена Клоппа можно сделать ставку за 2.66.

В числе фаворитов также «МЮ» и «Челси». На подопечных Уле-Гуннара Сульшера можно поставить с коэффициентом 9.00, а на команду Фрэнка Лэмпарда — за 12.5.

Шансы остальных клубов аналитики оценивают куда ниже. За 46.00 можно поставить на то, что чемпионом станет «Арсенал», а за 50.00 — на то, что стариной тряхнет Жозе Моуринью вместе с «Тоттенхэмом». Еще одна сказка «Лестера» оценивается коэффициентом 100.00.

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