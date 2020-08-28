Эксперты назвали фаворитов в гонке бомбардиров АПЛ-2020/2021

12 сентября должен стартовать новый сезон АПЛ. Букмекеры уже вовсю принимают ставки на различные исходы соревнований. Среди прочих событий они дали линию на то, кто станет лучшим бомбардиром в сезоне-2020/2021.



По оценке аналитиков, больше всего шансов у форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Поставить на его победу можно за 5.50. Кроме того, в числе главных претендентов игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (6.50), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (7.00) и нападающий «Ман Сити» Серхио Агуэро (8.50).



На его партнера по команде Рахима Стерлинга можно поставить за 12.00. Шансы новичка «Челси» Тимо Вернера эксперты оценили коэффициентом 13.00. На лидера «Лестера» Джейми Варди предлагается коэффициент 15.00. А за 17.00 можно сделать ставку сразу на нескольких футболистов. Таким коэффициентом букмекеры оценили шансы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль») и Габи Жезуса («Манчестер Сити»).



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