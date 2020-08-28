«Лион» — «Дижон»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Дижон».



Ставка: победа «Лиона» и минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Полуфиналист Лиги чемпионов за последние 17 лет ни разу не проиграл матч открытие сезона. Неделю назад «Дижон» сыграл с «Анже» и уступил со счетом 0:1. Эта команда страдает от дефицита кадров и зашла в чемпионат, имея большие сложности с усилением игры по ходу матча. В связи с этим поражение было закономерным.



Сейчас кадровая ситуация не особенно изменилась. По-прежнему не сыграют защитники Кулибали и угодивший в лазарет Музинга. Также этот матч пропустит лучший бомбардир за всю историю клуба Тавареш. Ну и игроки созидания — Бальде и Ясин Бензия. По условиям аренды не сыграет основной опорник «Дижона» Пап Шейх Диоп. Он вернулся из «Сельты» и принадлежит именно «Лиону».



Да, может появиться на фланге недавно приобретенный у «Монако» крайний защитник Панзо, игрок молодежной сборной Англии. Также в состав должен вернуться Шафик. С точки зрения атаки у «Дижона» большой дефицит кадров.



У «Лиона» нет никаких кадровых проблем. В общем, нужно еще и помнить, что «Дижон», несмотря на свой оборонительный стиль, пытается строить игру через короткий и средний пас. Поэтому «Лион» будет накрывать соперника и пользоваться его ошибками. Как мне кажется, будет с хорошим настроением заходить в этот матч.



После того, как в прошлом сезоне команда потерпела фиаско и не пробилась в еврокубки, она полна желания, чтобы исправить все в нынешнем сезоне. К тому же это «Дижон» в прошлом сезоне смотрелся на выезде просто угнетающе. В 14 гостевых встречах была добыта одна победа, 10 поражений и удалось забить всего 7 мячей.



Предлагаю поставить на победу «Лиона», я в ней не сомневаюсь, а вот тотал матча превысит 2,5 мяча. В 8 из последних 9 очных встречах стандартный тотал пробивался», — сказал Неценко.

«Лион» — «Дижон». Прогноз: покоритель «Манчестер Сити» ловко начнёт чемпионат Франции За 14 выездов в прошлом сезоне скромный «Дижон» потерпел 10 поражений.