«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Александра Мостового на Суперкубок Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.74.

«Вот и дождались – Англия оживает и стартует матчем за Суперкубок. «Арсенал» выйдет на «Уэмбли» во второй раз за последний месяц. 1 августа «канониры» одержали победу в Кубке Англии, где в финале одолели земляков из «Челси» со счётом 2:1.



В этой игре главным героем стал Обамеянг. Капитан «пушкарей» отметился дублем и принёс красно-белым очередной трофей. «Ливерпуль» порадовал поклонников долгожданной победой в Премьер-лиге.



Мерсисайдцы досрочно выиграли главный турнир. Обидно, но до 100 очков не хватило совсем чуть-чуть, хотя отрыв от второго «Манчестер Сити» в 18 баллов заслуживает уважения.



У «Арсенала» серьёзные потери перед стартом сезона. Не смогут сыграть Чемберс, Мустафи, Мартинелли, Мари и Гендузи. У чемпиона под вопросом выход Эджарии и Хендерсона. На скамейке останется Матип и Авонийи, которых есть кому заменить.



Я считаю, что «Ливерпуль» не потерял концентрацию и сумеет сегодня добыть первый трофей футбольного сезона в Англии. По составу и воле к победе в последних поединках сезона красные превосходят визави».