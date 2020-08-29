«Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на матч за Суперкубок Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч за Суперкубок Англии сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.92.

«Очевидно, что у большинства фаворитом в этом матче идет «Ливерпуль». Это и понятно. Мерсисайдцы по составу значительно сильнее соперника. Однако я бы обратил внимание на успешность «канониров» в Кубке Англии и Суперкубке. Обращает на себя внимание тот факт, что, начиная с 2014-го года, «Арсенал» выиграл (внимание) 4 Кубка Англии и 3 Суперкубка. Итого: 7 трофеев. Согласитесь, не кисло для команды, которая уже не попадает в еврокубки через чемпионат. К тому же с Микелем Артетой «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» после коронавируса.



Команды находятся примерно на одном уровне готовности. Мерсисайдцы провели два товарищеских матча, а «пушкари» один. Как пишет британская пресса, Ван Дейк должен сыграть, а вот Трент Александр-Арнольд скорее всего нет. Вне игры Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Матип. В ворота «Арсенала» должен встать Лено, а новичок команды Салиба должен дебютировать в центре защиты. До неудачи в концовке прошлого сезона «Ливерпуль» не проигрывал «Арсеналу» в 10 матчах кряду (+6=4). Мне кажется, что команда Юргена Клоппа не должна уступить в основное время, а вот голов жду с обеих сторон».