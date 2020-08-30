«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России в Казани

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Тамбов».
Ставка: победа «Рубина» за 1.72.
«Команда Леонида Слуцкого в первых пяти турах показывала куда более качественный футбол, чем ФК «Тамбов». Более высокий уровень «Рубина» вместе с фактором своего поля делает логичной ставку на победу хозяев поля. И с коэффициентом 1,72 ставка на чистую победу «Рубина» выглядит оправданной. Думаю, что шансы на победу татарской команды — процентов 70.
«Рубин» одержал уже две победы подряд, тогда как тамбовчане не смогли набрать ни одного очка в играх с кем угодно, кроме «Химок» на своём поле. Плюс казанцы выиграли у «Тамбова» дома в прошлом сезоне. Думаю, что и сейчас результат встречи этих соперников будет таким же».
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