«Страсбург» — «Ницца»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Ницца».
Ставка: «Ницца» не проиграет за 1.72.
«Новый сезон «орлята» начали за здравие. Команда Патрика Виейры в первом туре обыграла на своём поле новичка Лиги 1 «Ланс» (2:1). При этом стоит отметить, что гости даже вышли вперёд на 11-й минуте, забив с пенальти. Однако хозяева при крохотном количестве моментов сумели забить два мяча.
На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.72 за то, что «Ницца» не проиграет, несколько завышен. Всё-таки она выдала мощную серию ещё до карантина, а на старте нового розыгрыша чемпионата Франции одержала волевую победу. Шансы на очки в предстоящем поединке у «орлят» как минимум не ниже шансов «Страсбурга».
Да, «Страсбург» до этого демонстрировал неплохую игру в родных стенах, да и в целом выглядел достойно. Однако и у «Ниццы» есть поводы для гордости. К слову, она ни разу не проиграла за пять последних выездов в Лиге 1. Так что ждём от Виейры продолжения банкета. По уровню состава команда точно не уступает».
- 29 августа 2020
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