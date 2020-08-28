«Страсбург» — «Ницца». Прогноз: Дольберг, Шнейдерлен и Виейра нейтрализуют Маджида Уориса

29 августа «Страсбург» примет «Ниццу» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Ницца»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Страсбург» — «Ницца» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Ницца» (29.08.2020)

Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Случилось это 8 марта, то есть более пяти месяцев назад. Боссы Лиги 1 решили начать новый сезон уже с конца августа, так что времени на подготовку было даже слишком много.

«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: Тедеско, Соболев и Бакаев не отпустят «Зенит» в РПЛ Лидер атаки туляков Евгений Луценко получил травму, Максименко и Джикии будет легче.

С первого тура в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин. Матчи уже начали переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



В прошлом сезоне «Страсбург» за 27 проведённых встреч набрал 38 очков, заняв 11-е место. Отставание от еврокубковой зоны составило всего три пункта. Но тут надо бы сказать, что другие кандидаты смотрелись всё же предпочтительнее.



Новый сезон команда из Страсбурга начала с гостевого поражения. Обидчиком выступил вернувшийся из Лиги 2 в высший французский дивизион «Лорьян» (1:3). Гости даже открыли счёт на 30-й минуте, однако провалили второй тайм и пустили сразу три мяча. Причём хозяева действительно смотрелись чуть лучше.

«Химки» — «Ротор». Прогноз: Кверквелия, Гогуа и Жигулёв отправят Гунько на дно таблицы РПЛ Волгоградцы не проигрывают химчанам уже пять матчей кряду.

«Ницца» по итогам прошлого сезона добыла 41 балл. Начало осени выдалось нестабильным, однако затем команда из одноименного города выдала отрезок из 17 матчей, в которых проиграла только три раза. Этого хватило, чтобы попасть в Лигу Европы.



Новый сезон «орлята» начали за здравие. Команда Патрика Виейры в первом туре обыграла на своём поле ещё одного новичка Лиги 1 «Ланс» (2:1). При этом стоит отметить, что гости даже вышли вперёд на 11-й минуте, забив с пенальти. Однако хозяева при крохотном количестве моментов сумели забить два мяча.



На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.72 за то, что «Ницца» не проиграет, несколько завышен. Всё-таки она выдала мощную серию ещё до карантина, а на старте нового розыгрыша чемпионата Франции одержала волевую победу. Шансы на очки в предстоящем поединке у «орлят» как минимум не ниже шансов «Страсбурга».

«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Мане поставят на место Обамеянга и Артету Красные заметно сильнее по составу и раньше вышли из отпуска.

Да, «Страсбург» до этого демонстрировал неплохую игру в родных стенах, да и в целом выглядел достойно. Однако и у «Ниццы» есть поводы для гордости. К слову, она ни разу не проиграла за пять последних выездов в Лиге 1. Так что ждём от Виейры продолжения банкета. По уровню состава команда точно не уступает.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Ницца» 29 августа

На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.72 за Х2 в предстоящем поединке слегка завышен. Всё же «Ницца» не уступает по уровню исполнителей, да и вторую половину минувшего сезона провела классно. За 18 последних игр в Лиге 1 она проиграла только три раза.



Ставка: «Ницца» не проиграет за коэффициент 1.72.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.