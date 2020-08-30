«Уфа» — «Динамо»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России 30 августа

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо».



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.



«Встречаются две команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Уфа» стартовала неудачно. Была победа над «Арсеналом», почётная ничья со «Спартаком», где «Уфа» по своему обыкновению отобрала очки у фаворита. Но было и поражение от «Ростова» (1:2) и два крупных поражения от «Краснодара» и «Рубина», которые показали, что есть у команды сейчас проблемы. Главный тренер «Уфы» упоминал, что есть проблемы кадровые. Это подтверждает руководство. «Уфа» нуждается в новичках, но пока они приедут и интегрируются в команду, потребуется какое-то время.



«Уфа» явно не может считаться фаворитом в матче с «Динамо», тем более что динамовцы стартовали очень здорово. Они отстают от «Зенита» всего на два очка после победы в очной встрече. Были обыграны «Урал» и «Ростов». Единственные матчи, которые не получились, — это неожиданная ничья с «Ротором» и такое же неожиданное поражение от «Арсенала».



«Динамо» показывает, что похвастаться стабильностью не может. Но с таким календарем никто этим не хвастается. Действительно, играть каждые три-четыре дня тяжело. Наши футболисты к этому не привыкли. Мало у кого есть длинная скамейка запасных. Это всё сказывается.



Срыв «Динамо» в матче «Уфой» возможен, но мне кажется, что «Динамо» является фаворитом встречи. На выезде с «Уфой» всем сложно. Поэтому я не рискую и не беру чистую победу динамовцев, хотя мне кажется, что они вполне могут у «Уфы» выиграть.



Выбрал более осторожную комбинированную ставку: динамовцы не должны проиграть и тотал матча больше 1.5. «Динамо» способно забить два-три гола, да и «Уфа» часто пропускает больше гола. «Уфе» нужны очки, она вынуждена хоть как-то идти вперёд и раскрываться. Моя ставка — «Х2 и тотал больше 1.5 мяча» с коэффициентом 1.95».