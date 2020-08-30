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«Сочи» — «Урал»: прогноз и ставка Филиппа Кудрявцева с коэффициентом 6.00 на матч РПЛ

«Сочи» — «Урал»: прогноз и ставка Филиппа Кудрявцева с коэффициентом 6.00 на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал», который состоится 30 августа. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ставка: «Сочи» победит и не пропустит за коэффициент 6.00.

«Маловероятно, конечно, но, вообще-то, у «Сочи» есть шанс уйти на международную паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Они, конечно, упадут со временем, всё же состав тут явно не для борьбы за чемпионство. Но сделают это точно не после «Урала».

С обороной у них порядок, а «Урал» забил всего три гола за 5 матчей. Тут я попробую рискнуть. Поставлю на сухую победу «Сочи». Букмекеры дают на неё сумасшедший коэффициент 6.00, а шансы зайти вполне реальные".

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