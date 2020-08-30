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«Локомотив» или «Зенит»? Научись ставить в Академии «Чемпионата»

«Локомотив» или «Зенит»? Научись ставить в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Сегодня в РПЛ сыграют «Локомотив» и «Зенит». Матч пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 16:00 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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