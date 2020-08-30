«Сочи» — «Урал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Урал».

Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Сочи» за 4.64, ИТМ 1 мяча «Урала» за 2.77.

«Футбольный клуб «Сочи» выглядит явным фаворитом матча, хоть и потерял из-за травмы Ивелина Попова. Сочинцы подошли к этому туру с серией из трёх побед подряд, причём все три выигрыша были с разницей в один мяч. Думаю, что и теперь велики шансы на минимальную победу «Сочи».



Команда Владимира Федотова умеет дожимать соперников в концовке, сочинцы уже трижды за пять туров забивали решающие голы на девяностых минутах. Это больше голов, чем «Урал» забил вообще. Причём все два гола «Урала» были в стартовую четверть часа матчей. Сухая победа «Сочи» с голом во втором тайме кажется наиболее вероятным сценарием матча.



В этой игре мне нравится ставка на НП1 — ничью после первого тайма и итоговую победу «Сочи». Кроме того, можно взять индивидуальный тотал «Урала» меньше 1.0 гола — с расходом в случае одного гола гостей».