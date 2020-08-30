«Сочи» — «Урал»: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.70.

«Перед перерывом на матчи сборных «Сочи» проведёт поединок с «Уралом». Южане стартовали выше всяких похвал и за пять туров расположились на третьей позиции. Такого старта не ждал никто. Возможно, даже сама команда, но эволюция налицо.



В коллектив пришел Эвелин Попов, что усилит командный дух, ведь молодёжи не хватает иногда именно поддержки опытных игроков. Обращает на себя внимание тот факт, что у южан нет ни одного поражения, как и у московского «Спартака».



Соперники провели подготовку к матчу в Ростове-на-Дону, где проиграли в последнем туре местным «сельмашам». «Урал» серьёзно подходит к этой игре, и в планах команды увезти турнирные баллы из курортного города, для чего у оранжево-чёрных вполне хватит потенциала и главное — мотивации.



В прошлом сезоне противники обменялись домашними победами. Сегодня жду от них ничью, на что и делаю ставку за хороший коэффициент».