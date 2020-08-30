«Сочи» — «Урал»: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал».
Ставка: ничья за 3.70.
«Перед перерывом на матчи сборных «Сочи» проведёт поединок с «Уралом». Южане стартовали выше всяких похвал и за пять туров расположились на третьей позиции. Такого старта не ждал никто. Возможно, даже сама команда, но эволюция налицо.
В коллектив пришел Эвелин Попов, что усилит командный дух, ведь молодёжи не хватает иногда именно поддержки опытных игроков. Обращает на себя внимание тот факт, что у южан нет ни одного поражения, как и у московского «Спартака».
Соперники провели подготовку к матчу в Ростове-на-Дону, где проиграли в последнем туре местным «сельмашам». «Урал» серьёзно подходит к этой игре, и в планах команды увезти турнирные баллы из курортного города, для чего у оранжево-чёрных вполне хватит потенциала и главное — мотивации.
В прошлом сезоне противники обменялись домашними победами. Сегодня жду от них ничью, на что и делаю ставку за хороший коэффициент».
- 30 августа 2020
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05