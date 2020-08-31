«Чайка» — «Факел»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч ФНЛ

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч ФНЛ «Чайка» — «Факел».



Ставка: победа «Чайки» за 2.09.



«Встречаются две команды, которые неудачно стартовали в новом сезоне. Да, наверное, и “Чайка”, и “Факел” не ставили задачу непременно бороться за выход в РПЛ, но в первую очередь от команды Адиева, наверное, ждали большего.



Но в пяти первых турах “Чайка” выиграла лишь раз — у “Волгаря”, дважды сыграла вничью — с “Нефтехимиком” и “Текстильщиком”, которые не являются лидерами лиги, и дважды проиграла, причём разгромно, — с одинаковым счётом 0:3 “Алании” и “Крыльям Советов”. Кроме того, “Чайка” вылетела из Кубка, проиграв “Текстильщику”.



Впрочем, дела у “Факела” идут ещё хуже: место в зоне вылета, единственная победа — в первом туре над “Акроном” плюс одна ничья с “Велесом”. Команда, которую тренирует Владимир Бесчастных, уступила “Краснодару-2“, “Балтике”, СКА, а потом ещё и проиграла по пенальти хабаровскому клубу в Кубке.



У обеих команд не всё в порядке в атаке: “Чайка” в первых 5 турах забила всего 4 мяча, а “Факел” — 3. Мне кажется, что во встрече аутсайдеров важна будет и повышенная мотивация обеих команд, и фактор своего поля. Состав “Чайки” выглядит помощнее: в команде появилось несколько опытных новичков, и под руководством Адиева она должна прибавлять. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае можно рискнуть и поставить на победу хозяев, тем более что коэффициент на это довольно хороший — больше 2», — сказал Кривохарченко.



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