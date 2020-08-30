«Чайка» — «Факел». Прогноз: Глушков, Кулик и Тумасян поберегут силы после Кубка России

31 августа «Чайка» примет «Факел» в матче 6-го туре Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Чайка» — «Факел» 31 августа

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Чайка» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 6-го тура ФНЛ «Чайка» — «Факел» (31.08.2020)

Футбольная Национальная Лига после досрочного завершения в прошлом сезоне наконец-то вернулась 1 августа и уже успела набрать солидный ход. Пандемия коронавируса диктует бешеный темп всем участникам, возможностей отдохнуть практически нет. Пятый тур завершился 22-го числа, а первый матч шестого тура уже прошёл 27 августа.

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Ещё девять поединков запланированы на 30 августа, а встреча «Чайки» с «Факелом» состоится 31-го и завершит программу. Столь рваное расписание — вынужденная мера, поскольку команды 26 августа играли в третьем раунде Кубка России. Дальше всё вернётся на круги своя: по 11 матчей за один день.



«Чайка» в 1/64 финала Кубка России на своём поле встречалась с крепким «Текстильщиком» и уступила со счётом 0:2. Ивановский клуб смотрелся предпочтительнее, забил по голу в концовках каждого из таймов и заслуженно вышел в следующую стадию.



В ФНЛ дела у команды из Песчанокопского пока довольно хмурые. После пятого тура она имеет в своём активе пять баллов и находится на 16-й строчке. За всё это время случилось две выездных ничьи, два домашних разгромных поражения и только одна победа.

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Триумф, к слову, пришёлся как раз на пятый тур. Тогда «Чайка» принимала скромный «Волгарь» и сумела добыть волевую победу (2:1). Любопытно то, что победный гол хозяева забили на 90-й минуте, играя вдевятером. Полузащитник Константин Савичев и защитник Али Гаджибеков за семь минут до этого были удалены с поля.



«Факел» тоже принимал участие в Кубке России и, надо сказать, смотрелся достойно. Получилось с одним из лидеров ФНЛ «СКА-Хабаровск» скатать нулевую ничью в основное время и дотянуть до послематчевой серии пенальти. Но там удачливее оказались хабаровчане.



В ФНЛ, собственно, у «огнеопасных» дела тоже идут не самым лучшим образом. За пять матчей было добыто только четыре балла. Теперь они зависают в зоне вылета. В последнем же туре воронежская команда снова потерпела поражение. Обидчиком выступил всё тот же «СКА-Хабаровск». Хабаровчане играли дома, смотрелись интереснее гостей и могли даже победить крупно. Но гости отделались лишь счётом 0:1.

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Вообще с обороной у «Факела» всё не так плохо. За пять матчей он пропустил только шесть мячей. «Чайке» голы приходится вымучивать, особенно у себя дома. Так что ждать результативной игры мы бы не стали.



Классический тотал меньше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.70 смотрится нормально. Статистика немногочисленных личных встреч на нашей стороне. За три предыдущие игры друг с другом соперники на двоих оформили только три гола.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура ФНЛ «Чайка» — «Факел» 31 августа

«Факел» пока что привычно идёт в зоне вылета ФНЛ, но с обороной всё не так уж и плохо. «Чайке» на старте нового сезона голы даются с большим трудом, так что результативного футбола мы бы ждать не стали. К слову, статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.70.



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