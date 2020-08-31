«Чайка» — «Факел»: прогноз Валерия Непомнящего на игру ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Чайка» — «Факел».
Ставка: победа «Чайки» с форой (0) за 1.53.
«Для «Чайки» это второй сезон в ФНЛ, а «Факел», как обычно, переживает какие-то сложности. Прошлые матчи команд были в Кубке России, и обе уступили: «Чайка» проиграла «Текстильщику» на своём поле, а «Факел» уступил в гостях «СКА-Хабаровск».
«Факел» в этом сезоне меня не впечатляет, хотя про «Чайку» можно сказать то же самое. В какой-то степени «Чайка», играя на своём поле, должна иметь преимущество и являться фаворитом. Она в прошлом туре обыграла «Волгарь» и сейчас имеет шансы снова победить.
«Факел» в этом сезоне, скорее всего, будет аутсайдером. Воронежцы никак не могут решить финансовые проблемы, а по этой причине у них сложности с комплектованием», — сказал Непомнящий.
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