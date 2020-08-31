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Кайл Эдмунд — Александр Бублик: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го раунда US Open—2020

Кайл Эдмунд — Александр Бублик: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го раунда US Open—2020
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Кайл Эдмунд — Александр Бублик.

Cтавка: победа Эдмунда с форой (-4) за 1.67.

«Многое в игре Бублика зависит от настроя на матч. Слишком сильно эмоциональный фон влияет на его игру. Если играет без желания, то может проиграть разгромно. Если старается, то может бороться даже с самыми сильными теннисистами.

Судя по тому, что показал Бублик на «Мастерсе» в Нью-Йорке, рассчитывать на качественный настрой не приходится. Матч с Хачановым провалил. Мало что получалось, да и не сильно он упирался. Зато потом с удовольствием поиграл вместе с тем же Хачановым в баскетбол. В этом весь Бублик.

Эдмунд планомерно готовился к турниру у себя на родине. Cначала проводил матчи в зале, потом уже перешёл на открытые корты. В итоге получилось продуктивно как по количеству сыгранных матчей, так и по результату. Игровая практика отличная.

Также успел Эдмунд сыграть на «Мастерсе» в Нью-Йорке, где проиграл Андерсону. По качеству игры оба выступили на высоком уровне. Чуть-чуть не хватило Кайлу удачи в ключевых отрезках встречи.

Серьёзнее смотрится игра Кайла Эдмунда на данный момент. Должно быть у него преимущество почти во всех игровых компонентах», — сказал Фомин.

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