Эксперты назвали шансы «Динамо» пройти тбилисский «Локомотив» в Лиге Европы

Вчера, 31 августа, состоялась жеребьёвка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Московское «Динамо» сыграет на этой стадии с «Локомотивом» из Тбилиси. Единственный матч пройдёт в Грузии 17 сентября.
По оценке аналитиков, команда Кирилла Новикова — фаворит противостояния. На то, что бело-голубые пройдут в 3-й раунд, букмекеры предложили коэффициент 1.21. Это примерно 78% вероятности. Поставить на проход «Локомотива» можно за 4.40 (22%).
Сделать ставку на то, что москвичи победят в основное время матча, можно с коэффициентом 1.45 (64%). Поставить на грузинский клуб можно за 6.90 (14%). На ничейный исход основного времени матча предлагается коэффициент 4.20 (22%).
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 1 сентября 2020
-
10:30
-
10:00
- 31 августа 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 30 августа 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00