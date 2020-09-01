Эксперты назвали шансы «Динамо» пройти тбилисский «Локомотив» в Лиге Европы

Вчера, 31 августа, состоялась жеребьёвка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Московское «Динамо» сыграет на этой стадии с «Локомотивом» из Тбилиси. Единственный матч пройдёт в Грузии 17 сентября.



По оценке аналитиков, команда Кирилла Новикова — фаворит противостояния. На то, что бело-голубые пройдут в 3-й раунд, букмекеры предложили коэффициент 1.21. Это примерно 78% вероятности. Поставить на проход «Локомотива» можно за 4.40 (22%).



Сделать ставку на то, что москвичи победят в основное время матча, можно с коэффициентом 1.45 (64%). Поставить на грузинский клуб можно за 6.90 (14%). На ничейный исход основного времени матча предлагается коэффициент 4.20 (22%).



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