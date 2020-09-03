Германия — Испания: прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Испания.
Ставка: обе забьют за 1.71.
«С составами у соперников в целом порядок, но свои заметные нюансы всё же есть. Немцам не помогут лидеры «Баварии», получившие отдых после плотного графика и триумфа в Лиге чемпионов. Зато можно рассчитывать на мощную группу атаки, где есть Вернер, Сане и Кроос.
У Испании, скорее всего, будут отсутствовать Адама Траоре и Микель Оярсабаль из-за проблем с коронавирусом. А Марко Асенсио на тренировке получил травму. Зато на месте остаются Бускетс, Родри и юный Фати.
При таких раскладах вполне можно ожидать результативного футбола. Атака немцев даже без Мюллера и Гнабри гораздо превосходит оборону, а линия обороны испанцев исправно чудит. На наш взгляд, ставка «обе забьют» за коэффициент 1.71 смотрится довольно интересно. Думать о защите на старте Лиги наций вряд ли кто-то станет».
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