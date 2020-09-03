Украина — Швейцария: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций 3 сентября

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Швейцария в рамках Лиги Наций сезона 2020/2021.
Ставка: победа Швейцарии с форой (0) за 2.12.
«Возвращаются национальные сборные. Начинается розыгрыш Лиги Наций. Довольно таки интересный турнир. Интриги добавляет то, что мы давно не видели сборные в деле. Не совсем понятно, в каком они сейчас состоянии.
Украина вышла в топовую группу Лиги Наций. Свой первый матч сыграет со Швейцарией. Для меня не совсем понятно, почему букмекеры считают Украину настолько фаворитом. Команда хорошая, показала в отборочном турнире к Евро-2020, что она может обыгрывать самых серьезных соперников, но, все-таки, такой перекос в ставках для меня удивителен.
Я выберу ставку на Швейцарию с форой (0). Коэффициент отличный — 2,12. Матч будет проходить без зрителей, поэтому поддержки своего болельщика и фактора домашнего стадиона не будет», — сказал Андронов.
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- 3 сентября 2020
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