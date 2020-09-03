«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 шайбы за 5.29.



«Не знаю, что кажется вам, но по моим ощущениям «Локомотив» и «Спартак» находятся на встречных курсах и вот-вот должны поравняться. То есть ярославцы постепенно, почти незаметно, но всё-таки вываливаются из числа топовых команд лиги. А «Спартак» нечеловеческими усилиями Знарка пытается туда влезть. Понятно, что попытки эти сродни попыткам сильно пьяного человека влезть на антресоль, но они есть и видны невооруженным глазом.



А ведь в Ярославле ничего особенно не изменилось. Школа работает и ежегодно выдаёт более чем приличный выпуск, с финансированием особых проблем нет, всё нормально. Дело скорее в психологии руководства, которое вот уже четвёртую пятилетку продолжает перебирать тренеров в поисках второго Вуйтека, но так пока никого и не нашло. В связи с этим нынешнее пребывание у руля «Локомотива» Андрея Скабелки, который сам по себе и без всяких «Локомотивов» нигде долго не задерживается, выглядит неким оксюмороном. Хотя, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное – глядишь, Скабелка в Ярославле и зацепится.



Правда, для этого ему нужно будет хотя бы выйти в финал Кубка Гагарина. Как это можно сделать в нынешних реалиях, имея на пути живых и здоровых ЦСКА и СКА, я, честно говоря, не знаю, ибо не силён в мистике и волшебстве. Но как-то надо, иначе и Скабелкина работа будет признана неудовлетворительной со всеми вытекающими последствиями.



«Спартак» как истинная команда Знарка вновь будет пытаться прыгнуть выше головы. Как это удаётся Знарку год за годом и раз за разом, начиная ещё с бело-голубых времен, уму непостижимо. Но он дважды так допрыгал до Кубка Гагарина (был, конечно, и третий, но там его и тащили к чемпионству за всё, что только можно, и пихали сзади во все места). Поэтому считаем, что прыжков было два и оба с «Динамо». Но «Спартак»-то при нём совершенно преобразился. И в нынешнем сезоне наверняка начнёт не с начала, а с того места, на котором остановился в прошлом сезоне.



Спрогнозирую-ка я по этому случаю достаточно неожиданный результат: дам победу в две шайбы «Спартаку». Почему? Да сам не знаю. Статистика говорит, что соперники в последнее время друг друга стоят и друг друга же попеременно возят лицом об лёд. Есть какое-то внутреннее убеждение, что к первому матчу сезона москвичи будут готовы лучше ярославцев. Посмотрим, прав ли мой внутренний голос», — сказал Лебедев.



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«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут беречь Скабелку В прошлом сезоне красно-белые забрали обе личные встречи.