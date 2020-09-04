Россия U21 – Болгария U21: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2021

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Россия U21 – Болгария U21 в рамках квалификации к молодёжному Евро-2021.



Ставка: Болгария не забьёт за 2.05.



«У нас довольно-таки хорошая молодёжь подрастает. У нас есть выбор. Все эти ребята играют в основных составах своих клубов. Почему соперник не забьёт? У нас есть два очень приличных вратаря: это и Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака», который был хорош во всех последних играх. Мне кажется, гостям будет трудновато забить даже один гол в наши ворота», — сказал Ловчев.



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