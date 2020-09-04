Шотландия — Израиль: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги наций УЕФА

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги наций Шотландия — Израиль.



Ставка: обе забьют — нет за 1.73.



«Первая в этом году пауза на матчи национальных сборных наконец-то наступила. Думаю, что наставники национальных команд в восторге от того, что снова могут увидеть своих игроков и попробовать вместе с ними показать результат. В центре нашего внимания матч Лиги наций Шотландия — Израиль, который пройдёт без зрителей, как и другие игры турнира.



Шотландцы были в одной группе с нашей сборной в отборе к Евро-2020. Мне удалось поприсутствовать на обоих матчах. Честно говоря, шотландцы не произвели сумасшедшего впечатления. Даже Эндрю Робертсон, один из лучших защитников АПЛ, великолепно выступающий за «Ливерпуль», в составе сборной в этих двух матчах ничем себя не проявил и никак не запомнился.



Израиль неудачно провёл отборочный турнир к Евро-2020. Группа была непростая, но и Израиль сейчас не самый сильный за последние годы.



Я бы предложил вам задуматься над вариантом «обе забьют — нет». Всё же очень длинная пауза была, это влияет на сыгранность колоссальным образом, ну а класс исполнителей далеко не выдающийся у обоих соперников», — сказал Гутцайт.



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