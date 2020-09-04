«Колорадо» — «Даллас»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 7-го матча серии

4 сентября в седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.79.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 4 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.



Проход «Колорадо» идёт за 1.82, а проход «Далласа» — за 2.06. Ставки на гол россиянина Дениса Гурьянова принимаются за 3.70.

«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Радулов, Гурьянов и Худобин отправят Задорова в отпуск У «Эвеланш» много травмированных и большие проблемы на последнем рубеже.