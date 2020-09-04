«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Радулов, Гурьянов и Худобин отправят Задорова в отпуск

У «Эвеланш» много травмированных и большие проблемы на последнем рубеже.

4 сентября в седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.79.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч серии матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 4 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.

Анализ и прогноз 7-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» (04.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых матча.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

В битве «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» наступает долгожданная развязка. 4 сентября соперники вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне, начало в 22:00 мск. Пока эта серия — главный претендент на звание лучшей в Кубке Стэнли-2020. Ожидания от ключевого поединка велики.

«Лавины» уже неделю ходят по краю пропасти: начали с двух поражений, потом горели со счётом 1-3. Но нашли в себе силы выправить положение, добыв две победы подряд. Обе — в ярком стиле и с большим количеством голов. Сперва 6:3, потом 4:1. Неудачный выход Бена Бишопа в пятой игре помог быстро снять все вопросы и сэкономить силы.

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В четверг дело снова завершилось разгромом, но на этот раз нервов пришлось потратить побольше. С обеих сторон хватает вопросов. У «шерифов» категорически не тянут лидеры: Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Александр Радулов вроде бы исправно набирают очки, но при таком количестве голов это не мудрено.

Непосредственно по качеству хоккея, движению и проценту брака вопросов к ним достаточно. Денис Гурьянов набирает очки вот уже пять матчей подряд, хотя накануне был малозаметен. А защита по-прежнему не справляется с Натаном Маккинноном, позволяя тому набирать свои два балла каждый поединок.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс уже заявил, что на седьмой матч выйдет Антон Худобин. Несмотря на четыре пропущенные шайбы, претензий к нему нет — там недоработала защита. Решающие встречи всегда выигрывают вратари, и здесь начинается самое интересное. У номинальных гостей должно быть преимущество.

«СКА» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич, Лебеденко и Рязанцев снова покорят Хабаровск В восьми предыдущих очных встречах москвичи ни разу не проиграли.

Филипп Грубауэр получил травму на самом старте серии и точно не сыграет. Его бэкап Павел Францоуз также испытывает проблемы со здоровьем, две предыдущие игры он пропустил. Официальной информации по экс-голкиперу «Трактора» нет. Велика вероятность, что придётся снова довериться Майклу Хатчинсону.

Тот добыл две победы подряд, но, прямо скажем, является откровенно средненьким вратарём. Накануне ему здорово помогала защита: «Старз» почти все броски совершали от синей линии и бортов, подобраться ближе не получалось, навязать давление на «пятаке» — тоже. Но гости наверняка сделали работу над ошибками.

И второй момент — у «Эвеланш» огромное количество травмированных, из-за чего теряется преимущество в глубине нападения. Тройки приходится перетряхивать, поддерживать высокий темп в таких условиях крайне сложно. На наш взгляд, шансы «Далласа» никак не ниже, а потому будем играть против линии.

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На классические Х2 дают крепкий коэффициент 1.73 — можно не мудрить и взять его. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите П2 с нулевой форой за 2.20 и комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.60. Цена ошибки слишком высока, града голов не ждём.

Прогноз и ставки на 7-й матч серии «Колорадо» — «Даллас» 4 сентября 2020 года

«Колорадо» спасся с 1-3 и считается у букмекеров фаворитом, но не всё так просто. У «Эвеланш» очень много травмированных, а главное — большие проблемы на последнем рубеже. Грубауэр травмирован, Францоуз под вопросом, а Хатчинсон — откровенно средний вратарь. Худобин ниже определённой планки не опускается, так что шансы «Далласа» тут не хуже.

Ставка: «Даллас» не проиграет за 1.73.