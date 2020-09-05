Исландия — Англия: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Исландия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.50.

«Хозяева ещё недавно ходили в аутсайдерах любых соревнований ФИФА и УЕФА, а сейчас выступают во второй группе элитного дивизиона А вместе с Англией, Бельгией и Данией. Англичане стали третьим призером первого розыгрыша. Они проиграли в полуфинале, но в матче за третье место обыграли швейцарцев.



Исландцы фантастически прогрессировали за последние пять лет, участвовав на Евро-2016 и ЧМ-2018. Исландия и Англия на уровне сборных встречались трижды — у команд по одной победе, плюс была одна ничья. В 1982 году в Рейкьявике была зафиксирована ничья 1:1. В 2004 — победа Англии на „Этихаде“ 6:1. А вот на Евро-2016 Исландия сенсационно победила 2:1.



В рейтинге УЕФА Англия занимает четвёртое место, Исландия — 39-я. Если взять за отсчёт 27 июня 2016 года, тот день, когда исландцы выиграли у англичан, то Исландия после этого провела 47 матчей — 20 побед, 9 ничьих, 10 поражений. Англичане провели 42 игры — 26 побед, 8 ничьих и 8 поражений.



На гостевые матчи против Исландии и Дании главный тренер Гарет Саутгейт вызвал четыре дебютанта — вратарь Хендерсон из „Шеффилда“, капитан „Лидса“ Филиппс, Фоден из „Ман Сити“, а также 18-летний Гринвуд из „МЮ“. Попал в сборную и Грилиш из „Астон Виллы“, А вот капитана не будет — Магуайр лихо отдохнул в Греции и угодил там в тюрьму после драки с полицией. Саутгейт проявил принципиальность и отчислил Магуйра из сборной.



Исландия не попала на Евро-2020 напрямую и осенью будет играть в стыках с румынами. Поэтому нынешние игры для них очень важны. Мой прогноз на матч — обе забьют».