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Кто выиграет US Open? Академия «Чемпионата» научит ставить на теннис

Кто выиграет US Open? Академия «Чемпионата» научит ставить на теннис
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

На теннисном турнире US Open—2020 не играют прошлогодние победители в одиночных разрядах – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску. Фаворитами текущего соревнования считаются Новак Джокович и Серена Уильямс.

Преподаватель Академии и бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе расскажет, как ставить на теннис. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!

Другие преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!

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