Кто выиграет US Open? Академия «Чемпионата» научит ставить на теннис

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

На теннисном турнире US Open—2020 не играют прошлогодние победители в одиночных разрядах – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску. Фаворитами текущего соревнования считаются Новак Джокович и Серена Уильямс.

Преподаватель Академии и бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе расскажет, как ставить на теннис. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!



Другие преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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