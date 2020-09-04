Кто выиграет US Open? Академия «Чемпионата» научит ставить на теннис
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
На теннисном турнире US Open—2020 не играют прошлогодние победители в одиночных разрядах – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску. Фаворитами текущего соревнования считаются Новак Джокович и Серена Уильямс.
Преподаватель Академии и бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе расскажет, как ставить на теннис. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!
Другие преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!
- 4 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:35
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
Партнерский контент