Алекс де Минор — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на матч 3-го круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го раунда US Open — 2020 Алекс де Минор — Карен Хачанов.

Ставка: тотал больше 40 гейма за 1.84.

«Де Минору не нужно много времени на раскачку, стиль его игры позволяет сразу показывать качественный теннис. Главное, чтобы физическая подготовка была на высоком уровне, а техника у него отменная. Пока по турнирной сетке двигается уверенно и играет надёжно. Нравится, как получается у Алекса вовремя менять темп в матче и в нужный момент переходить в контратаки.



Хачанов заметно подтянул общий уровень игры после не самой убедительной победы в первом раунде турнира. В матче с Кузнецовым получалось мощно пробивать с задней линии и прекрасно атаковать. Да и в защите Карен смотрелся проворнее и быстрее. Ещё стоит отметить отличный приём первой подачи. Определённо Хачанов находится в хорошей игровой форме.



Безусловно, это один из самых интригующих матчей третьего круга. Битва двух молодых талантов, набравших приличный игровой ход. Для итоговой победы придётся полностью выложиться на корте и показать свой максимум. У каждого теннисиста есть сильные и слабые стороны, поэтому мы вправе ожидать равного и затяжного матча».