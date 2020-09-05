«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 5 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (1.5) за 2.39.

«Мы догадывались, что «Локомотив» неплохо подготовился к новому сезону в условиях самоизоляции, но чтобы настолько… Настолько, чтобы с места в карьер сделать клоунов из команды Знарка, как бы она ни называлась. Сейчас она называется «Спартак», и у неё есть стальная арматура в характере, которая приходит вместе с этим тренером. Красно-белые же не легли лапками кверху, они вгрызались и вцеплялись, как могли. Вот только могли пока не слишком много.



И вот такой «Спартак», способный пока не слишком много, приезжает в Екатеринбург, где, в принципе, все нормально, плюс в полном порядке Дацюк, что само по себе превращает хозяев в железного фаворита. И пусть «Автомобилист» в последнее время выглядит с красно-белыми «не айс», проиграв три последних матча из четырёх, сейчас это уже ничего не значит.



Тут ведь дело ещё и в том, что за неполные двое суток, да ещё на выезде, разобраться, чего в ярославском поражении было больше, физики или психологии, очень трудно. А ещё труднее ввести необходимые и, главное, правильные коррективы в игру, заодно подкрутив что-то в головах у игроков и не сорвав при этом резьбу. Знарок, конечно, велик, но вряд ли настолько, что его «Спартак» вдруг предстанет в Екатеринбурге полной противоположностью самого себя ярославской версии. А ярославскую версию «Автомобилист» дожмёт, как дожал в первом туре «Трактор», не особенно-то и вспотев.



В общем, как ни крути, «Автомобилист» — фаворит, причём фаворит настолько, что вообще непонятно, что такому «Спартаку» делать на Урале и с какой стороны на екатеринбуржцев заходить. Думается, хозяева победят, не слишком эффектно, но весьма эффективно, поскольку вновь не станут выкладываться полностью. Будет что-то подобное челябинскому матчу: «Автомобилист» победит с преимуществом в две-три шайбы и не слишком для этого перенапряжётся».