Исландия — Англия: эксперты оценили шансы хозяев набрать очки в матче Лиги наций

5 сентября Исландия примет Англию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех Исландии оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.70.
Букмекеры считают, что матч 1-го тура лиги А Исландия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.30. Ставки на то, что Исландия не проиграет, принимаются за 3.70 (27%).
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