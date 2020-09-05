Исландия — Англия: эксперты оценили шансы хозяев набрать очки в матче Лиги наций

5 сентября Исландия примет Англию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех Исландии оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.70.



Букмекеры считают, что матч 1-го тура лиги А Исландия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.30. Ставки на то, что Исландия не проиграет, принимаются за 3.70 (27%).