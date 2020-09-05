«Авангард» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо». Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ HD».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Динамо» идёт за 3.10.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» 5 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.



Ставки на итоговую победу «Авангарда» принимаются за 1.65, успех «Динамо» оценён коэффициентом 2.23. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (6.60) и 1:1 (8.30).