Португалия — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.95.

«Встреча привлекает большое внимание. Действующие чемпионы Европы, победители Лиги наций — против вице-чемпионов мира. Много звезд в составах команд. Должен сыграть Роналду. А у хорватов состав будет ослабленным — не будет Модрича и Ракитича. Но получат шанс более молодые игроки. Тот же Влашич.



Португальцы дома обычно играют очень уверенно, в атаку. Думаю, и сейчас ничего не изменится, хоть трибуны и будут пустыми. Роналду на месте, есть Феликс, Гедеш, Андре Силва — состав очень мощный. У хорватов же не будет опытных людей в центре поля. Им будет сложнее варьировать ритм. Думаю, Португалия сумеет создать давление на ворота хорватов и добьется своего.



Португалия — очевидный фаворит, ставлю на победу хозяев с форой (-1). В конце концов, им нужно защищать титул. Хорошо бы начать с победы».