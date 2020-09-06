«Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Нефтехимик» — «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» за 2.20.

«Если кто-то думал, что, разобравшись с действующим чемпионом, действующий обладатель Кубка открытия легко разберется с каким-то «Витязем», он наверняка не следит за отечественным хоккеем. И не знает, что ранняя осень – время «Витязя», который стрижет купоны, пока большие дяди спят. Плюс «Ак Барс» не рвал на груди тельняшку перед матчем со вторым армейским клубом. Так в итоге и получился шикарный старт «витязей» с гостевым «сухарем» впридачу.



Если кто-то думает, что «подмосквичам» в татарской глубинке будет легче, чем в татарской столице, он тоже глубоко ошибается. «Нефтехимик» и «Витязь» слеплены из одного теста и по одному лекалу. И то, что сейчас, на старте сезона, показывают обе команды, по сути и есть практически их игровой максимум. И оба давно уже привыкли начинать сезоны именно в таком форсажном режиме. И пусть в первом матче сезона «Нефтехимику» немного не повезло, тем злее хозяева будут в матче под номером два. А значит, надеяться на повторение казанского результата подольским ребятам не следует.



А вот на что следует рассчитывать точно, так это на могучее бодалово приблизительно равных по силам соперников, еще не наигравшимся до сблева, еще полным сил и стремлений, чувствующим, что сейчас им всё по плечу. Такое противостояние запросто может улететь за пределы основного времени, но лично я закладываться на это не стану, а вернусь к началу прогноза, где черным по белому собственноручно написал, что ранняя весна — время «Витязя». Гости и победят, скорее всего, с минимальным преимуществом, но в основное время».