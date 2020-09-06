Сербия — Турция: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги наций в Белграде

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Турция.

Ставка: победа Сербии с нулевой форой за 1.52, тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«В прошлом матче Турция неожиданно уступила дома Венгрии, хотя до этого производила очень хорошее впечатление. У турков молодая, задиристая, быстрая команда, и в матче с сербами, думаю, будет результативная игра.



У сербов очень хорошая линия атаки, видно, что они умеют играть в футбол. Сербия проявит себя лучше, чем в матче с Россией. Команда Черчесова обороняется более компактно, а с турками будет легче. Турция также сможет взламывать оборону соперника, поэтому жду много голевых моментов у тех и других ворот.



К победе будет ближе Сербия, всё-таки играет дома, хотя разницы большой нет, так как матч будет без болельщиков».