Сербия — Турция: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги наций в Белграде

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Турция.
Ставка: победа Сербии с нулевой форой за 1.52, тотал больше 2.5 мяча за 2.08.
«В прошлом матче Турция неожиданно уступила дома Венгрии, хотя до этого производила очень хорошее впечатление. У турков молодая, задиристая, быстрая команда, и в матче с сербами, думаю, будет результативная игра.
У сербов очень хорошая линия атаки, видно, что они умеют играть в футбол. Сербия проявит себя лучше, чем в матче с Россией. Команда Черчесова обороняется более компактно, а с турками будет легче. Турция также сможет взламывать оборону соперника, поэтому жду много голевых моментов у тех и других ворот.
К победе будет ближе Сербия, всё-таки играет дома, хотя разницы большой нет, так как матч будет без болельщиков».
- 6 сентября 2020
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