Швейцария — Германия: трансляция матча Лиги наций, прогнозы и ставки букмекеров

6 сентября Швейцария примет Германию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.33. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.



Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Германия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.



Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.81.

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