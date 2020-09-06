Денис Шаповалов — Давид Гоффен: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open 2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 4-го круга US Open 2020 Денис Шаповалов — Давид Гоффен.
Ставка: победа Гоффена за 1.90.
«Давид Гоффен сыграет с Денисом Шаповаловым. Денис помучился в предыдущем круге с американцем Тейлором Фрицем, пришлось играть 5 сетов. Смотрела их матч, там были ошибки у Шаповалова, в нескольких случаях он принимал странные и даже детские решения. Но все-таки сыграл стабильнее и активнее, чем Фриц.
Что касается Давида Гоффена, он выиграл достаточно легко и комфортно, хотя ожидалась борьба в его матче.
Совершенно разные теннисисты. Шаповалов старается больше атаковать, иногда он чересчур захлебывается в этих атаках. А Гоффен играет в стиле Джоковича, но чуть хуже. Он хорош на задней линии, мало ошибается, великолепно держит темп.
В этом матче буду за стабильность и выберу Давида Гоффена».
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