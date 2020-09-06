Испания – Украина: прогноз Максима Калиниченко на матч 2-го тура Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания – Украина.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Испания встретится с Украиной в рамках второго матча в группе 4 лиги А. Эта игра является очень интересной для меня. Очень любопытно посмотреть на то, как пройдут проверку украинцы в этой встрече.



Матч предстоит для гостей трудный. Против них выходит топ-сборная по меркам Европы. Но с другой стороны, испанская сборная сейчас серьёзно обновляется. Нет там очевидных звёзд, как было раньше.



Тем не менее я понимаю, что плохих футболистов в составе «красной фурии» точно нет. Нынешний состав этой сборной может даже доставить больше проблем чем та, которая играла пять лет назад.



Также трудности украинцам добавляет тот факт, что Испания будет играть дома. Думаю, что матч получится очень увлекательным.



Украина после первого матча смогла возглавить таблицу группы, обыграв Швейцарию. В том матча команда Шевченко провела два очень разных тайма. В первом тайме швейцарцы владели преимуществом и часто атаковали. Но после перерыва доминировать стали уже украинцы. Они и победили.



Поэтому будет очень интересно, как будет действовать эта сборная в матче с таким топ-соперником, как Испания. Конечно, хозяева считаются фаворитами этой игры. Но украинцы, думаю, нервы испанцам потрепят и обязательно забьют один мяч. Моя ставка в этом матче – обе команды забьют».