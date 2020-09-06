Сербия — Турция: прогноз и ставка на матч Лиги наций в Белграде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Турция.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

«Турки на своём поле принимали скромных венгров и умудрились проиграть с минимальным счётом. Хотя тут стоит отметить отличную физическую форму венгерской сборной. Хозяева на её фоне смотрелись несколько отстранённо.



Игроки сборной Венгрии активно начали первый тайм и по ходу его дважды попали в каркас ворот. Турция имела некоторое территориальное преимущество, но зацепиться за очки не получилось. На 80-й минуте полузащитник венгров прямым ударом с дальнего штрафного забил единственный гол в матче.



Видно, как туркам непросто играть при отсутствии своих болельщиков на трибунах. А в гостях у сербов будет ещё тяжелее. Даже при условии, что сербских зрителей тоже не пустят на трибуны. Так что мы бы не стали ждать от сборной Турции мощной игры.



Хотя, конечно, ожидать от Сербии особенного прогресса тоже не стоит. Всё-таки перерыв без игровой практики был внушительным. Скорее всего, соперники не покажут яркого футбола. Мы бы проверили тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают за него вполне приличный коэффициент 1.83. При желании можно рассмотреть 1Х через общий верх, коэффициент заметно превысит двойку».