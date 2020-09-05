Сербия — Турция. Прогноз: Коларов и Тадич отыграются за поражение от России на Чалханоглу

6 сентября Сербия примет Турцию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Сербии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Сербия — Турция 6 сентября

Букмекеры считают, что матч лиги В Сербия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Сербия — Турция (06.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Плотность календаря запредельная. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу откроют сразу 10 матчей. Поговорим о битве в Белграде между сборными Сербии и Турции, ведь они являются соперниками российской команды по группе.



Сербы, собственно, в матче первого тура играли с подопечными Станислава Черчесова в Москве. Местами даже смотрелись неплохо, но зацепиться за очки всё же не получилось. Проиграли со счётом 1:3. Сказалось отсутствие игрового тонуса у подавляющего большинства футболистов.

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В первом тайме соперники обменивались атаками, но отдыхать ушли при нулях на табло, хотя ближе к голу была всё же сборная России (достаточно вспомнить момент Бакаева). Затем Сербия до середины второго тайма пропустила два гола. После получилось включиться и отквитать один гол, но через несколько минут после этого сербы привезли себе третий.



Турки на своём поле принимали скромных венгров и умудрились проиграть с минимальным счётом. Хотя тут стоит отметить отличную физическую форму венгерской сборной. Хозяева на её фоне смотрелись несколько безучастно.



Сборная Венгрии активно начала первый тайм и по ходу его попала дважды в каркас ворот. Турция, конечно, имела некоторое территориальное преимущество, но зацепиться за очки не получилось. На 80-й минуте полузащитник венгров прямым ударом с дальнего штрафного забил единственный гол в матче.

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Видно, как туркам непросто играть при отсутствии своих болельщиков на трибунах. А в гостях у сербов будет ещё тяжелее. Даже при условии, что сербских зрителей тоже не пустят на трибуны. Так что мы бы не стали ждать от сборной Турции мощной игры.



Хотя, конечно, ожидать от Сербии особенного прогресса тоже не стоит. Всё-таки перерыв без игровой практики был внушительным. Скорее всего, соперники не покажут яркого футбола. Мы бы проверили тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают за него вполне приличный коэффициент 1.83. При желании можно рассмотреть 1Х через общий верх, коэффициент заметно превысит двойку.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Сербия — Турция 6 сентября 2020 года

Видно, что сборной Турции тяжело играть без болельщиков. В гостях у сербов будет ещё тяжелее. Однако ждать особого прогресса от сборной Сербии мы бы тоже не стали. Скорее всего, нас ждёт довольно сдержанный футбол без большого количества голов. Шансы хозяева смотрятся чуть выше, ожидаем чего-то вроде 1:1 или 1:0.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.



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