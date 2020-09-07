Андрей Рублев — Маттео Берреттини: прогноз Сергея Фомина на матч US Open-2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 4-го раунда US Open 2020 Андрей Рублев — Маттео Берреттини.
Ставка: тотал больше 41 гейма за 1.79.
«Рублев заметно спрогрессировал за последний год. Наконец-то Андрей стал показывать стабильный теннис. Нравится его настрой на текущем турнире. Подбадривает себя в каждом матче, даже если полностью контролирует ход встречи. Старается не терять концентрацию и действовать надежно по ходу розыгрышей. Хоть и соперники у него были проходные, но все равно пришлось выкладываться на корте и показывать свой максимум.
Берреттини пока тоже не испытывал проблем на этом турнире. Все матчи были выиграны в трех партиях. На задней линии показывает сбалансированный теннис без изъянов. Отлично чувствует себя как в атаке, так и в защите. Здорово действует на приеме чужой подачи и великолепно защищают свою. Маттео пребывает в отличной игровой форме.
Определенно, центральный матч игрового дня. Противостояние двух молодых и амбициозных теннисистов. Обычно такие встречи несут в себе интригу до последних геймов. Оба теннисиста набрали невероятную форму, и вряд ли итоговая победа достанется кому-то легко. Скорее всего придется выкладываться на полную и проявлять характер, иначе никак. Поэтому стоит рассмотреть тотал больше в данном матче».
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